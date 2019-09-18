Форум ресторанного бизнеса «Сфера» пройдет в Санкт-Петербурге
Эксперты ресторанной индустрии 24 и 25 сентября в рамках форума «Сфера», организованного ELC-GROUP, поделятся успешными кейсами для открытия и развития ресторана, а также дадут реальные инструменты для реанимирования и выхода из кризиса вашего проекта.
В течение двух дней во «Дворце Союзов» – масштабное мероприятие для рестораторов, управляющих, маркетологов и pr-менеджеров.
Программа форума предусматривает:
- Лекционная часть от экспертов и специалистов ресторанной сферы.
- Возможность личной консультации со спикером.
- По предварительному согласованию личная консультация со спикерами форума.
- Баттл топ шеф-поваров России.
- Выставка инноваций и сопутствующих товаров для развития ресторанного бизнеса.
В рамках мероприятия эксперты поделятся инструментами привлечения новых гостей и расскажут, как организовать обучение внутри компании.
На второй день участников форума ждут лекции об эмоциональном маркетинге в ресторанном проекте и об особенностях работы в условиях санкций и дефицита кадров.
Спикеры:
- Арам Мнацаканов, ресторатор («Рестораны Арама Мнацаканова») – знаменитый ресторатор, шеф-повар и телеведущий, автор популярных книг о гастрономии и путешествиях, владеющий 7-ю ресторанами: пять из них в Санкт-Петербурге, по одному в Москве и Берлине.
- Андрей Грязнов, учредитель и генеральный директор компании Gryaznov Resto Group – холдинга, в который входят рестораны «Пражечка», бары Cernovar, ирландский ресторан О’connells, семейный ресторан «Особое место» (Москва), ресторан «Черновар» (Санкт-Петербург). С 2000 года Андрей Грязнов реализовал более 40 гастрономических проектов, среди последних – гастрономический ресторан «Особое место», четыре ресторана средиземноморской кухни «Порто Мальтезе» и первый в своем роде мужской бар в готическом стиле для брутальных мужчин Cernovar в московском торговом центре «Авиапарк».
- Максим Кораблев-Дайсон, ресторатор, генеральный менеджер и управляющий партнер MKS Management Company, сети ресторанов восточной и кавказской кухонь «Пхали-Хинкали», сети ресторанов грузинского гостеприимства «Хачо и Пури». Преподаватель в школе SWISSAM – бизнес-школы управления в индустрии сервиса.
- Любовь Беляева, генеральный директор тренингового центра «Фактор роста» – по созданию дистанционных программ и разработке бизнес-игр.
- Олег Назаров, эксперт в области ресторанного маркетинга. Президент независимой Ассоциации ньюсмейкеров России и глава агентства событийных коммуникаций «Назаров и партнеры». Автор 9 книг по ресторанному делу.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.