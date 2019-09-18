Форум ресторанного бизнеса «Сфера» пройдет в Санкт-Петербурге

Эксперты ресторанной индустрии 24 и 25 сентября в рамках форума «Сфера», организованного ELC-GROUP, поделятся успешными кейсами для открытия и развития ресторана, а также дадут реальные инструменты для реанимирования и выхода из кризиса вашего проекта.

В течение двух дней во «Дворце Союзов» – масштабное мероприятие для рестораторов, управляющих, маркетологов и pr-менеджеров.

Программа форума предусматривает:

Лекционная часть от экспертов и специалистов ресторанной сферы.

Возможность личной консультации со спикером.

По предварительному согласованию личная консультация со спикерами форума.

Баттл топ шеф-поваров России.

Выставка инноваций и сопутствующих товаров для развития ресторанного бизнеса.

В рамках мероприятия эксперты поделятся инструментами привлечения новых гостей и расскажут, как организовать обучение внутри компании.

На второй день участников форума ждут лекции об эмоциональном маркетинге в ресторанном проекте и об особенностях работы в условиях санкций и дефицита кадров.

Спикеры: