«На ножах»: как Константин Ивлев преобразил ресторан в Ростове Великом
Вместо «Покровских ворот» – «Рюмочная». В новом выпуске программы «На ножах» преобразили ресторан в Ростове Великом.
Согласно сюжету, его владелица Екатерина однажды выкупила двухэтажное здание недалеко от местного Кремля за 15 миллионов рублей. Кредит выплачивает до сих пор, потому что много прибыли ресторан не приносит. Посетители – лишь в летнее время, когда в городе есть туристы.
Сделать заведение привлекательнее решил харизматичный шеф Константин Ивлев. Как всегда, он сперва пришел как гость. Блюдами остался недоволен: рулеты – отвратительные, семга в салате похожа на сопли, совдеповская солянка, невзрачный борщ. На кухне – мухи, что-то отваливается, гниет или плавится. Продукты лежат как попало, нет холодной воды.
– Константин сказал, что кухня загажена. Там работают не женщины, а поросята, – поделилась оценкой ведущего хозяйка Екатерина.
Вскоре ресторан провалил главный тест – официанты и повара не смогли выдержать полную посадку. Если и успевали что-то приготовить, то делали это плохо. Например, не солили блюда. Поступали жалобы, что одного и того же салата кому-то положили в тарелку больше, а кому-то – меньше.
– Если честно, то половину салатов я начала взвешивать. Все по весам делала. А потом просто забила, – прокомментировала ситуацию повар Светлана
Ведущий перешел на нецензурную брань. Констатировал происходящее жестко: «У вас, что – люди свиньи?».
После этого Константин Ивлев придумал, как обновить ресторан. Во-первых, поменял название на «Рюмочная». Теперь посетителям в заведении предлагают домашние настойки – это главная особенность. Во-вторых, провел ремонт на кухне, установил в зале арт-объект, возле столиков избавился от плесени, повесил симпатичные, на его взгляд, занавески, постелил свежие скатерти.
Обновилось и меню. Ивлев представил коллективу новые пироги, рулеты, в небольших плошках солянку и борщ, котлету из кролика, буженину с печеной свеклой, рагу из грибов с поджаренным хлебом.
Очередной наплыв гостей провальным для ресторана не стал, хоть поварам и потребовалось время, чтобы выучить переосмысленное Ивлевым меню. Гости остались довольны. Перемены оценили и владелица, и сотрудники.
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