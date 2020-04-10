Если бы месяц назад вам предложили посетить в пятницу (вечером!!) онлайн-бар, вы бы покрутили пальцем у виска. Времена стремительно меняются, и нынешние условия диктуют свои правила.
Первый онлайн-бар в Иваново
Если бы месяц назад вам предложили посетить в пятницу (вечером!!) онлайн-бар, вы бы покрутили пальцем у виска. Времена стремительно меняются, и нынешние условия диктуют свои правила.
В эпоху до карантина гости встречались в шумном Friedrich Bar. Атмосфера, музыка, общение барменов, напитки – всё это атрибуты привычного пятничного вечера. Но сейчас необычное время, переломное. Поэтому уже сегодня Friedrich Bar запускает первую сессию в онлайне.
Мы уверенны, что все соскучились, давайте встретимся и пообщаемся! Нытикам и ворчунам чур не соваться, онли позитив.
Как попасть в бар? Подробности на странице Friedrich Bar.
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