Испанская фиеста – это праздник, который собрал в себе все неотъемлемые части испанской культуры. Это и жгучее фламенко, и коррида, и страстные звуки испанской гитары, и, конечно, неповторимая испанская кухня. Многообразие блюд, которыми она ценится, влюбляет все больше в эту яркую страну. Паэлья, фидеуа, хамон, многочисленные блюда из морепродуктов, пикантные колбасы, сыры и всеми любимая сангрия.
Испанская фиеста в "Мили"
Новое кулинарное путешествие ресторана «Мили» - это яркий карнавал, в котором смешались эмоции и ритмы, радость и экспрессия. Это особенное настроение повара ресторана отразили и в новом меню, презентация которого
состоялась совсем недавно.
Классика испанских блюд, ароматы которых переплетались со звуками гитары и стуком каблучков танцоров фламенко, мастер-класс по бачате, гости в черно-красных нарядах, фотосессия с прекрасными испанками и щедрые подарки от партнеров - все как нельзя лучше отражало атмосферу настоящего испанского праздника.
За время перезентации гости познакомились с сетом из 8 видов блюд, включая закуски, салаты, суп, основные блюда и десерт. Основу блюд составили свежайшие морепродукты и рыба. Гастрономический ужин не был бы завершенным без специально подобранных к блюдам изысканных вин.
Вечер по-настоящему удался. Гостям так понравилась идея и атмосфера праздника, что в ресторане «Мили» запланировали празднование еще и Испанского нового года, афишу которого совсем скоро можно будет найти в социальных сетях «Мили».
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