Испанская фиеста в "Мили"

Классика испанских блюд, ароматы которых переплетались со звуками гитары и стуком каблучков танцоров фламенко, мастер-класс по бачате, гости в черно-красных нарядах, фотосессия с прекрасными испанками и щедрые подарки от партнеров - все как нельзя лучше отражало атмосферу настоящего испанского праздника.



За время перезентации гости познакомились с сетом из 8 видов блюд, включая закуски, салаты, суп, основные блюда и десерт. Основу блюд составили свежайшие морепродукты и рыба. Гастрономический ужин не был бы завершенным без специально подобранных к блюдам изысканных вин.