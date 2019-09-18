Определены номинанты ресторанной премии «Что Где Есть в Костроме, Ярославле и Иваново - 2019»

Экспертов ресторанной премии «Что Где Есть 2019» объединил закрытый ужин. Фуди – активные ценители кулинарного искусства – номинировали участников. За победу в 13 номинациях будут бороться около 70 ресторанов и фуд-проектов Ярославля, Костромы и Иваново.

Знатоки ярославских ресторанов – депутат муниципалитета и общественный деятель Дмитрий Соколов, совладелец и коммерческий директор туристического агентства «Амадеус Люкс» Анна Павлова, а вместе с ними – основатель и генеральный директор мебельных салонов «Инхаус» Анжелика Никулина.

Закрытый ужин для экспертов прошел в ресторане «Модерн». Специальное сет-меню приготовил шеф-повар Александр Сахаров: гребешок с авокадо и вялеными томатами; соленый судак с салатом из редиса и огурцом; лосось с тыквой, икрой из овощей и сливочным сыром; индейка с салатом из апельсинов и яблок; телячий мозг с пшеницей и муссом из пармезана; говядина с кремом из сельдерея и цветной капустой.

Уже 1 октября начнется публичное голосование в специальном разделе сайта «Собака.ru». Оно продлится до конца месяца. В итоге будут определены по три финалиста в каждой номинации. Далее фуди выберут лучших. Имена победителей объявят на церемонии, которая состоится 14 ноября в Ярославле – на сцене КЗЦ «Миллениум».