Итоги сезона: стало известно сколько туристов посетили Крым этим летом

Число посетивших Крым в этом году назвал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента Крыма Алексей Черняк в беседе RT.

«Однозначно могу сказать, что у нас было свыше 5 миллионов отдыхающих к концу августа, на 28% больше, чем в прошлом году в этот же период», — сказал Черняк.

Популярность курортов полуострова власти объяснили их доступностью, а так же вводом в эксплуатацию Крымского моста.

«Благодаря строительству моста мы приближаемся к рекорду, который держался 25 лет на Украине, — 6 млн туристов за год. Крым лидирует в ценовой политике. Здесь можно найти отдых на любой кошелёк, как для богатых, так и для людей среднего достатка», — отметил Алексей Черняк.