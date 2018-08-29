Самым популярным курортом минеральных вод в России стал город Саки

По итогам летнего курортного сезона 2018 года город Саки стал первым в списке самых популярных курортов минеральных вод России, согласно рейтингу сервиса бронирования Tvil.ru - сообщила пресс-служба Министерства курортов Республики Крым.

"Топ-5 курортов минеральных вод и бальнеокурортов по популярности летнего отдыха составили Саки в Крыму, Соль-Илецк в Оренбурской области, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае, а также Горячий Ключ в Краснодарском крае", – говорится в сообщении.

Российские туристы бронировали отдых на курортах минеральных вод на период от 5 до 10 ночей, потратив на проживание от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки на семью. При этом в Саках стоимость жилья дороже всего - от 2 тыс. рублей в сутки. Наименьшая цена в сутки за проживание на курортах Кавказских Минеральных Вод, Кисловодске и Пятигорске.