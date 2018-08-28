Города Крыма вошли в ТОП курортов России

В список самых популярных курортов страны по итогам лета-2018 вошли шесть городов Крыма - данные рейтинга опубликовал сервис бронирования жилья Tvil.ru.

ТОП составлен по данным забронированных ночей туристами в частном секторе с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Самыми популярными у туристов этим летом стали Сочи, Ялта, Феодосия, Евпатория, Анапа, Алушта, Судак, Геленджик, Алупка и Ейск.

Россияне бронировали отдых в этих городах на период от восьми до десяти ночей, потратив на проживание от 2,100 до 2,900 тысяч рублей в сутки на семью. В среднем отдых в Сочи стоил 2293 рубля в сутки, в Ялте — 2991 рубль, в Феодосии — 2158 рубля. В Евпатории отпуск обходился в 2082 рубля в сутки, Алуште — 2619 рублей и Алупке — 2325 рублей, Судаке — 2079 рубля.