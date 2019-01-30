В Партените стартовали продажи апартаментов с видом на море

В Партените продолжаются продажи апартаментов в комплексе «Аю-Даг Resorts & SPA». Об этом сообщается на сайте застройщика.

Строительство первых двух очередей 18-ти этажного многофункционального гостиничного комплекса «Аю-Даг Resorts&SPA» началось еще в августе 2018 года, а в октябре стартовали продажи апартаментов. В рамках проекта будет создано 322 апартамента и 34 подземных паркоместа. В инфраструктуру комплекса входит ресторан, бассейн на террасе, СПА-комплекс, конференц-зал.

В рамках первого проекта уже построена и сдана в эксплуатацию 3-я очередь комплекса «Аю-Даг Resorts&SPA». Объект представляет собой 9-ти этажное здание, расположенное прямо на берегу моря с выходом на набережную, включает в себя 162 апартамента, ресторан и паркинг.

С более детальной информацией можно ознакомиться на сайте застройщика.