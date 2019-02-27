В Крым вернется спектакль «Собор Парижской Богоматери»

Государственный академический музыкальный театр Крыма ведет работу по капитальному восстановлению спектакля «Собор Парижской Богоматери». Об этом сообщает минкультуры республики.

Мюзикл-опера по мотивам романа французского писателя Виктора Гюго написана композитором Вадимом Ильиным на либретто литератора и сценариста Юрия Рогозы. Премьера постановки запланирована на 3 марта текущего года.

Как отметили в пресс-службе минкультуры, режиссер капитального восстановления Владимир Таранов и художник-постановщик Злата Цирценс бережно сохраняют идею и концепцию постановки, полюбившейся не одному поколению зрителей. Балетмейстер-постановщик Александр Гоцуленко, взяв за основу замысел хореографа Валерия Донцова, расширяет танцевальные композиции.

Известно, что к постановке также будут обновлены сценические костюмы и изготовлены декорации.

Ранее в крымском музыкальном театре Крыма мюзикл уже выходил. Более 20 лет назад его постановкой занимался известный режиссер Виктор Шулаков.

Крым.Собака.Ru