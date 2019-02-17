Культурный сет: в крымском музее пройдет спектакль и выставка

В Симферополе 19 февраля коллективы Крымского этнографического музея и Крымского академического театра кукол представят совместный проект – спектакль и экскурсию. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры республики.

Зрителям будут продемонстрированы моноспектакль по мотивам русской народной сказки "Гуси-лебеди", затем для всех желающих проведут увлекательную экскурсию по выставке "Русский самовар. Традиции чаепития". Здесь будет представлена коллекция самоваров и предметов чайной церемонии конца XIX – начала XX вв.

Как отметили в пресс-службе учреждения, мероприятие приурочено к проведению Года театра в РФ и основано на договоре о сотрудничестве между этнографическим музеем и театром кукол.

Представления будут проходить в здании Крымского этнографического музея. Начало: в 10.00 и 11.00. Стоимость входного билета - 150 рублей.

Крым.Собака.ru