В Ливадийском дворце откроется Год театра в музеях Крыма

В четверг, 7 февраля, в Ливадийском дворце-музее состоится торжественная церемония открытия Года театра в музеях Крыма. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры республики.

Для гостей мероприятия в Белом зале дворца-музея будет представлен концерт «Шедевры мировой классики». Известные музыкальные произведения прозвучат в исполнении солиста Большого театра, заслуженного артиста России Романа Муравицкого (тенор), солистки Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, лауреата премии «Нижегородская жемчужина» Ульяны Старковой (сопрано). Концертмейстер – лауреат международных и всероссийских конкурсов Ксения Цендра (г. Нижний Новгород).

В программе концерта: арии из опер «Риголетто», «Пиковая дама», «Иоланта», оперетт «Королева Чардаша», «Веселая вдова».

Начало: в 16.00. Вход на мероприятие по предварительным заявкам по телефону +79788419319.

Крым.Собака.Ru