В Севастополе пройдут три крупных театральных фестиваля

В 2019 году в Севастополе запланировано проведение сразу нескольких масштабных фестивалей. Об этом сообщает ИКС со ссылкой на и.о.заместителя губернатора города Ивана Кусова.

Так, первым в этом году станет фестиваль «Молодой театр. Севастополь», который пройдёт ориентировочно с 27 мая по 3 июля.

«Это будет самый крупный фестиваль. Выпускники российских театральных школ выступят со своими дипломными спектаклями. Уже восемь школ подтвердили своё участие, в том числе Щукинское театральное училище, ВГИК и прочие. Наше желание, чтобы зрителями стали разные жители города, в основном молодёжь, школьники и студенты, чтобы сложилось такое неформальное общение в театральной и культурной среде. Может быть, это побудит школьников поступать в театральные училища, потому что впереди у нас открытие большого театрально-культурного кластера, и мы заинтересованы в состоявшихся артистах», — рассказал Иван Кусов.

Участники фестиваля - театральные школы - продемонстрируют свои спектакли на разных площадках города: на сценах театров имени Луначарского и Лавренёва, а также в амфитеатре Херсонеса. Там же состоятся церемонии открытия и закрытия фестиваля. Кроме того, в севастопольских вузах пройдут мастер-классы и студенческие вечера.

Организаторами мероприятия выступят правительство города и Ассоциация учебных заведений искусства и культуры, которую возглавляет ректор ВГИК Владимир Малышев. Главной площадкой и идейным вдохновителем остаётся Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского.

Второй крупный фестиваль, который пройдет в Севастополе, — «Опера в Херсонесе». Его проведение запланировано на первую декаду августа.

«Фестиваль станет, наверное, самым серьёзным. Мы как минимум постараемся повторить прошлогодний успех, а как максимум — расширить программу и уровень звёзд, которые выступают. Мне кажется, это уникальный проект, потому что на берегах Чёрного моря и в древнем Херсонесе выступают звёзды мировой оперы и балета», — отметил Кусов.

Также, по инициативе Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова, в городе пройдет фестиваль танцевальных театров. Точной даты его проведения пока нет.