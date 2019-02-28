В Крыму появятся места для наблюдения за птицами

Ближайшим летом в Крыму появятся места для наблюдения за жизнью птиц в природных условиях. Об этом сообщает «Российская газета» .

Первые места для бердвотчинга появятся в национальном природном парке «Тарханкутский». Здесь, по словам директора Виктора Кирсанова, находится два пруда в пресноводной части Донузлава, которые являются традиционным местом зимовки, гнездования для пернатых или местом отдыха водоплавающих перелетных птиц. Администрация парка планирует устроить несколько укрытий, из которых можно будет понаблюдать за жизнью пернатых, не тревожа их.

Пруды отгорожены от основной части озера дамбами, сильно заросли камышом и другой водной растительностью, что является для водоплавающих птиц настоящим раем. Несколько видов нырковых уток, в том числе лысухи, красноносый и красноголовый нырки, морская хохлатая чернеть провели здесь всю зиму.

«Поскольку море достаточно теплое, в середине февраля в пресноводной части Донузлава скопилось до 1,5 тысячи нырковых уток. А в соленой части озера их еще больше - до 2,5 тысячи», - рассказал изданию гидробиолог, научный сотрудник парка "Тарханкутский" Григорий Прокопов.

Крымские бердвотчеры четыре раза в году проводят соревнования под названием "Великий день"

Специалисты отмечают, что обилие водоплавающей живности привлекает хищников. Этой зимой здесь охотился на лысуху орлан белохвост. А год назад на Донузлаве зимовала скопа. Так же озеро является практически единственным местом в Крыму, где сохранилась колония цапель. В прошлом году здесь было около 20 серых цапель, примерно 10 белых и полтора десятка рыжих.

Так или иначе, любителям понаблюдать за пернатыми есть на что посмотреть на Донузлаве. Недаром это место давно облюбовали профессиональные бердвотчеры. Среди любителей этого редкого у нас увлечения четыре раза в году проводят соревнования под названием "Великий день". Правила очень просты: кто представит на суд жюри лучший снимок, тот и победил.