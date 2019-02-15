Владимир Познер приедет в Ялту

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Познер примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится в апреле 2019 года. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Он приедет для вручения первой всероссийской телевизионной премии в области предпринимательства и социально ответственного бизнеса "ТЭФИ-Капитал".

"С Российской академией телевидения мы сделали новую телевизионную премию – "ТЭФИ-капитал". Она будет ежегодной и ее итоги всегда будут подводиться в рамках Ялтинского форума. Председателем жюри стал Владимир Познер, он и приедет в Ялту подводить итоги и награждать победителей. Его участие подтвердилось", — цитирует Назарова РИА Крым.

По его словам, премия будет вручена СМИ, которые освещают деловую повестку и развитие предпринимательства. Предусмотрена номинация и для иностранных изданий.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В этом году ЯМЭФ будет проходить с 17 по 20 апреля. Ожидается, что в мероприятии примут участие 3 тыс человек из более чем 100 стран.