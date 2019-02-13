Крымская достопримечательность вошла в тройку лучших мест для поцелуев в России

Ко Дню всех влюбленных сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос пользователей социальных сетей и выяснил, где в России находится самое романтичное место для поцелуев

Так по результатам исследования, пишет КрымPress, самым романтичным местом для поцелуев в День святого Валентина является Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. За него проголосовали 33% опрошенных. Второе место в рейтинге мест для влюбленных разделили смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве, Трамвай желаний в Евпатории и смотровая площадка на горе Ахун в Сочи. Достопримечательности получили по 15% голосов опрошенных. В пятерку мест для поцелуев вошел также памятник «Собачкина столица» в Краснодаре (11%).

Туристы также в числе самых романтичных мест называют платан Дункан в Ялте, смотровую площадку Центра семьи «Казан» в Казани и канатную дорогу на гору Машук в Пятигорске.

Крым.Собака.Ru