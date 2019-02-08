Крымский курорт возглавил рейтинг мест для отдыха влюбленных

Лидером среди курортных направлений для отдыха на море на День влюбленных, 14 февраля, стала Ялта. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на данные российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

"Ялта, Сочи, Севастополь, Анапа и Алушта входят в первую пятерку по популярности морского отдыха на День влюбленных. В первой половине февраля туристы бронируют отдых на море на период от 4 до 8 ночей и тратят на аренду жилья от 1,4 до 2,5 тысяч рублей в сутки", — сообщают аналитики.

Специалисты проанализировали данные броней отелей и апартаментов туристами для проживания с 11 по 17 февраля текущего года. Так, самый доступный по цене отдых наблюдается в Анапе - 1,4 тыс рублей, самый дорогой - в Сочи - 2,5 тыс рублей. Отдых в лидере рейтинга – Ялте – обойдется в 1,7 тыс рублей в сутки, в Алуште – 1,6 тыс рублей, в Севастополе – 1,8 тыс рублей.

Крым.Собака.Ru