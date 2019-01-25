Летом в Крым: объем раннего бронирования авиабилетов вырос на 37%

Объем ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба минтуризма республики.

По информации аналитиков международного интернет-сервиса для путешественников Biletix, полуостров лидирует среди всех российских туристических направлений по объему ранних бронирований авиабилетов на лето 2019 г. На Крым приходится 21% бронирований, на втором месте - Сочи - 5,7%. Наибольшее число броней авиабилетов зафиксировано традиционно из Москвы (71%), Санкт-Петербурга (8,3%), Тюмени (2,4%), Екатеринбурга (2,3%) и Самары (2,1%).

Аналогичные данные приводит и российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, который подготовил рейтинг по данным раннего бронирования отелей, апартаментов и домов туристами для проживания с 1 февраля по 31 декабря 2019 года. Так, самыми популярными туристическими направлениями России в 2019 году названы Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Причем Крым и Краснодарский край отличаются самым длительным отдыхом: туристы бронируют жилье в среднем на 12 дней.



По данным аналитиков, туристы тратят на аренду жилья от 1,4 до 2,8 тысяч рублей в день, на гостиницы - до 3 тысяч рублей в день.