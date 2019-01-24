Крымский сантехник выиграл миллион в лотерею

Выигранные деньги мужчина потратил на покупку автомобиля и благоустройство дома.

"Машина у меня прекрасная, просторная и удобная. Пока ни разу не подводила. Самое главное, что не только мне нравится, но и моей супруге. Думаю, на ней мы еще не раз объедем весь Крым", — цитирует его РИА Крым.

В доме симферополец починил крышу и установил кондиционеры. Оставшуюся часть выигрыша он отложил на исполнение давней мечты жены — путешествие за границу (выбор победителя лотереи колеблется между Израилем и Польшей).



По словам крымчанина, никакой специальной тактики у него нет - счастливый билет вытащил продавец лотерейного киоска.

"Я даже своей рукой не вытягиваю из пачки билеты, оставляю выбор за продавцом. Мне кажется, у нее рука счастливая. А когда проверил результаты тиража и узнал, что стал миллионером, только больше убедился в правильности своей теории", — подчеркнул он.

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