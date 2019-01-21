Зимой россияне дольше всего будут отдыхать в Крыму

Самые длительные поездки для отдыха после новогодних каникул россияне планируют в Крым. Об этом свидетельствуют данные портала Туту.ру, сообщает Турпортал республики.

Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты из городов России с датами путешествия с 10 января по 1 февраля.

Так, первые три места популярных направлений занимают Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Половина позиций рейтинга приходится на южные города (Сочи, Симферополь, МинВоды, Краснодар, Ростов-на-Дону), остальные — города, где «есть, что посмотреть» и города, куда путешественники могут лететь по работе.

Самые длительные поездки запланированы в Крым, где путешественники в среднем проводят 12 дней. А самые короткие — в Санкт-Петербург (6 дней).

При этом цена авиабилета в Симферополь и обратно в среднем составляет сейчас 8 тысяч 198 рублей.