Зимой россияне дольше всего будут отдыхать в Крыму
Самые длительные поездки для отдыха после новогодних каникул россияне планируют в Крым. Об этом свидетельствуют данные портала Туту.ру, сообщает Турпортал республики.
Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты из городов России с датами путешествия с 10 января по 1 февраля.
Так, первые три места популярных направлений занимают Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Половина позиций рейтинга приходится на южные города (Сочи, Симферополь, МинВоды, Краснодар, Ростов-на-Дону), остальные — города, где «есть, что посмотреть» и города, куда путешественники могут лететь по работе.
Самые длительные поездки запланированы в Крым, где путешественники в среднем проводят 12 дней. А самые короткие — в Санкт-Петербург (6 дней).
При этом цена авиабилета в Симферополь и обратно в среднем составляет сейчас 8 тысяч 198 рублей.
|Город прилета
|Цена авиабилета в обе стороны, руб
|Доля пассажиров, %
|Длительность поездки (кол-во дней)
|Москва
|8444
|26,2
|7
|Сочи
|7586
|10,3
|7
|Санкт-Петербург
|9617
|9,3
|6
|Симферополь
|8198
|6,8
|12
|Минеральные Воды
|7578
|5,6
|11
|Краснодар
|7818
|3,9
|8
|Екатеринбург
|7866
|2,7
|7
|Калининград
|7494
|2,4
|7
|Ростов-на-Дону
|5968
|2,3
|7
|Новосибирск
|12698
|1,8
|11
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