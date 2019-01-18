Как в Крыму отпразднуют День Республики

В Крыму 20 января отмечают День Республики — на всей территории полуострова планируются тематические мероприятия. Об этом пишет «Комсомольская правда Крым» .

Так, 18 января в 12.00 Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н. Орлова готовит час интересного сообщения «Мы с тобой в Крыму живем!». Также информационные часы подготовит Крымская республиканская библиотека для молодежи (18 января с 13.00 до 14.00) и Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко.

В 14.00 в Госсовете Крыма пройдут торжественные собрания с церемониями награждения. Во время мероприятия выступят ведущие артисты Крымской государственной филармонии.

В образовательных учреждениях республики запланировано проведение торжественных линеек, а также единого урока, посвященных Дню Республики Крым.

В библиотеках, музеях и учебных заведениях будут организованы выставки печатных изданий, фотодокументов, исторической и мемуарной литературы. Также планируются концерты в домах культуры и других концертно-зрелищных организациях.

В симферопольской Научной библиотеке «Таврика» им. А. Х. Стевена из собрания музея будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Референдум о государственном и правовом статусе Крыма. 20 января 1991 года».

19 января в Республиканской крымскотатарской библиотеке им. Гаспринского откроется выставка-информация «Родина — Крым».

В Алупкинском историко-краеведческом музее Центрального музея Тавриды состоится открытие выставки «День республики Крым. Этапы государственного строительства».

В воскресенье, 20 января в 15.00 в Доме-музее К. Г. Паустовского пройдет тематический вечер «Крым весь овеян до последнего камня на дороге великими воспоминаниями».

21 января в Крымскотатарском музее культурно-исторического наследия откроется выставка одного события «Люди и время».



C 19 по 21 января Ливадийский дворец-музей будет демонстрировать мультимедийный проект «День Республики Крым», а в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике состоится урок-беседа«Символика Республики Крым», в Музее-заповеднике «Судакская крепость» — лекция «Рождение Республики».