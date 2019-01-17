В Крыму пройдет бал кадет со всей России

В преддверии столетия основания Массандровского отделения Крымского кадетского корпуса в Ялте состоится Александровский бал. Его участниками станут кадеты из разных регионов России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«В будущем году исполнится 100 лет со дня основания Массандровского отделения Крымского кадетского корпуса, чьи выпускники – на самых ярких страницах истории России. В преддверии юбилея кадетского движения в Крыму 18-19 февраля 2019 года в гостинице «Ялта-Интурист» состоится научно-практическая конференция, посвящённая кадетам, и Александровский бал кадет, – сообщила представитель организаторов Анна Корякова.

По ее словам, на бал съедутся кадеты из разных городов России, а также сотня их коллег из Ялты. Участие в мероприятиях примут также представители органов власти, научных и общественных организаций.