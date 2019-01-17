Россияне выбрали лучшие достопримечательности Крыма

Жители России назвали самой интересной достопримечательностью Крыма замок "Ласточкино гнездо", располагающийся на отвесной 40-метровой Аврориной скале в Гаспре. Об этом пишут РИА Новости .

Аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru в социальных сетях провели опрос ко Дню Республики Крым, который отмечается 20 января. Так, за дворец на мысе Ай-Тодор отдали голоса 32% опрошенных. Второе место среди лучших крымских достопримечательностей заняла гора Ай-Петри, за нее проголосовали 21% респондентов. «Бронза» у Воронцовского дворца в Алупке. Также в пятерку вошли Ливадийский дворец и Никитский ботанический сад.

Кроме того, россияне считают интересными для посещения Генуэзскую крепость в Судаке и Мраморную пещеру на нижнем плато горного массива Чатыр-Даг.

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