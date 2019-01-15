В Ливадийском дворце открывается интерактивная историческая выставка

В Музыкальном салоне Ливадийского дворца-музея 16 января в 11:00 откроется интерактивная историческая выставка «Крымчане – Герои Победы». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры республики.

Экспозиция представляет собой стенды с фотопанелями, которые посвящены крымчанам – Героям Советского Союза, описанию их подвигов и основным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Крыму.



Установленные интерактивные панели дают доступ к справочной информации о биографиях героев, фотографиям наград, сканкопиям наградных документов и другим материалам.



Кроме того, на выставке в электронном виде будут представлены: 12-ти томная энциклопедия «Великая Отечественны война 1941-1945 годов», интерактивные материалы «Черноморский флот в годы войны», «Памятники и памятные места Республики Крым», «Боевая техника Красной Армии», «Награды СССР», «Форма одежды Красной Армии», иные разделы истории войны.

Начало открытия выставки – 11.00, вход по пригласительным билетам. Доступна для посещения она будет до 18 февраля по предварительным заявкам.

Крым Sobaka.ru