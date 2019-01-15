В Крыму в разы выросло число безналичных расчетов в торговых сетях

Жители Крыма и Севастополя в период новогодних праздников потратили в сети платежных терминалов РНКБ 2,4 млрд рублей, что в 1,7 раза больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

При подсчете учитывалась статистика в период с 25.12.2018 г. по 08.01.2019 г. Всего за две недели крымчане совершили более 2 млн транзакций – то есть около 100 транзакций в минуту.

По данным банка, с 25 декабря по 08 января максимальный объем безналичных расчетов был зафиксирован в продуктовых магазинах, супермаркетах компьютерной техники, АЗС, а также магазинах одежды и обуви. Кроме того, в числе самых популярных торгово-сервисных предприятий, где клиенты рассчитывались картами в новогодние праздники, оказались ювелирные и парфюмерные магазины, а также рестораны и кафе. Средний чек по расчетам в указанных категориях составлял от 4500 до 10500 рублей.

Также в с 25 декабря по 8 января показатели расчетов картами РНКБ в сети Интернет выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период крымчане потратили на покупки в онлайн-магазинах на сумму более 653 млн руб.

Представители банка подчеркивают, что популярность безналичных расчетов в Крыму растет с каждым годом.

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