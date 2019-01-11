Молодые «добровольцы Крыма» добавят красок в жизнь полуострова

Активную молодежь Крыма приглашают сделать свои города яркими и наполненными жизнью в рамках проекта «Добровольцы в городе». Об этом сообщает управление информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи РК.

«Добровольцы в городе – проект для активной молодежи, которая готова брать на себя ответственность и хочет решать проблемы. Проект ставит перед собой цель создать условия для вовлечения активной молодежи в добровольческие проекты, которые не только позволят им реализовать свой потенциал, но будут способствовать созданию позитивного опыта использования благоустроенных общественных пространств, а также вовлекут местных жителей в бережливое отношение к благоустроенным территориям», — сказано в сообщении.

Для участников проекта будет организован обучающий семинар. Под руководством кураторов группы изучат свои территории, посетят их и подготовят акции на каждом из своих пространств.

Запланировано проведение 60 мероприятий на благоустроенных объектах, в том числе спортивные праздники, дни добрососедства, детские мероприятия, перфомансы, фотовыставки, театральные постановки во дворах и скверах городов Крыма.

Наиболее активные участники пройдут стажировку в столице и получат возможность рассказать о своих успехах на федеральных форумах страны.

Заявки на участие принимаются до 20 января по указанной ссылке.

Крым Sobaka.ru