Купюры с изображением Крыма стали подделывать

В октябре 2017 года ЦБ РФ выпустил в оборот новые купюры - номиналом 2000 рублей с изображением Дальнего Востока и 200-рублевые «крымские».



С февраля текущего года начали попадаться поддельные крупные купюры, всего их обнаружено более сотни. А начиная с лета фальшивомонетчики взялись за 200-рублевые денежные знаки. Пока их найдено всего три.



По данным Центробанка, мошенники стали чаще подделывать крупные банкноты – номиналом 5 тысяч рублей (в третьем квартале 2018 года их обнаружено 7616 шт), а также номиналом 1 тысяча рублей (найдено 2425 экземпляров).