СМИ накажут за непроверенную информацию о керченской трагедии

Замминистра отметил, что многие СМИ, в том числе центральные каналы, опубликовали персональные данные подростков без согласия их родителей — фотографии, фамилии, даты рождения.

"Безусловно, Роскомнадзор обо всех этих фактах проинформирован. Все перед законом одинаковы. Есть вещи, которые публиковать нельзя. Это точно также, как нарушение опубликованного указа о трехдневном трауре, в котором отражены многие позиции касательно развлекательного контента. Роскомнадзор в том числе следит за соблюдением требований проведения информационных мероприятий в день траура", — заявил Вадим Первых.

По его словам, предупреждения Роскомнадзора получат СМИ, которые опубликовали видео с камер наблюдения в момент массового убийства людей, а также тех, кто распространял информацию, взятую с Telegram–каналов.



Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже. В результате нападения погиб 21 человек, более 50 получили травмы, сам злоумышленник покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.