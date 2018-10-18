В крымских учебных заведениях усилены меры безопасности

Так, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского существенно ужесточил пропускной режим на территорию вуза. Теперь, по информации пресс-службы КФУ, вход в здание будет осуществляться только по студенческим билетам, зачетным книжкам и служебным пропускам. Въезд автомобилей на территорию университета также ограничен. Учебный процесс, сообщает пресс-служба, проходит в штатном режиме.



Ограничительные меры приняли и администрации крымских школ. Во многих учреждениях вход для взрослых посетителей, в том числе родителей учеников, запрещен или проводится «по служебной записке».

Напомним, 17 октября 18-летний учащийся Керченского политехнического колледжа взорвал самодельное взрывное устройство и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. В результате от последствий нападения погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Сам злоумышленник застрелился в библиотеке учебного заведения