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Крымчане несут цветы и зажигают свечи в память о погибших в Керчи

Во многих городах Крыма проходят траурные мероприятия в память о погибших сегодня в керченском колледже.

 

  • Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Тысячи жителей Симферополя приходят с цветами на площадь им. Ленина. Здесь был создан своеобразный мемориал, где установлены фотографии со зданием колледжа и словами "Керчь, скорбим", пишет РИА Крым.  Крымчане возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших в результате трагедии.

"Огромная трагедия для Крыма и всей России. Сегодня погибло много безвинных детей, которые пришли учиться, и произошло такое горе. Мы скорбим о всех, кто погиб, выносим глубокие соболезнования родственникам и близким погибших", — сказал глава горсовета Симферополя Виктор Агеев.

 

На аллее городов-героев в Севастополе местные жители также почтили память погибших в результате нападения на колледж. Неравнодушные горожане возложили цветы к стеле города-героя Керчь и зажгли памятные свечи.

Напомним, в среду, 17 октября произошло нападение на студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа. В результате взрыва и стрельбы по последним данным погибло 19 и ранено 50 человек. В совершении преступления подозревают 18-летнего студента этого же учебного заведения.

На территории Крыма объявлен 3-дневный траур.

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Автор: Yulia_Po
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