Крымчане несут цветы и зажигают свечи в память о погибших в Керчи

На аллее городов-героев в Севастополе местные жители также почтили память погибших в результате нападения на колледж. Неравнодушные горожане возложили цветы к стеле города-героя Керчь и зажгли памятные свечи.

Напомним, в среду, 17 октября произошло нападение на студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа. В результате взрыва и стрельбы по последним данным погибло 19 и ранено 50 человек. В совершении преступления подозревают 18-летнего студента этого же учебного заведения.

На территории Крыма объявлен 3-дневный траур.