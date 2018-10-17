Крымчане несут цветы и зажигают свечи в память о погибших в Керчи
Во многих городах Крыма проходят траурные мероприятия в память о погибших сегодня в керченском колледже.
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Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Тысячи жителей Симферополя приходят с цветами на площадь им. Ленина. Здесь был создан своеобразный мемориал, где установлены фотографии со зданием колледжа и словами "Керчь, скорбим", пишет РИА Крым. Крымчане возлагают цветы и зажигают свечи в память о погибших в результате трагедии.
"Огромная трагедия для Крыма и всей России. Сегодня погибло много безвинных детей, которые пришли учиться, и произошло такое горе. Мы скорбим о всех, кто погиб, выносим глубокие соболезнования родственникам и близким погибших", — сказал глава горсовета Симферополя Виктор Агеев.
На аллее городов-героев в Севастополе местные жители также почтили память погибших в результате нападения на колледж. Неравнодушные горожане возложили цветы к стеле города-героя Керчь и зажгли памятные свечи.
Напомним, в среду, 17 октября произошло нападение на студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа. В результате взрыва и стрельбы по последним данным погибло 19 и ранено 50 человек. В совершении преступления подозревают 18-летнего студента этого же учебного заведения.
На территории Крыма объявлен 3-дневный траур.
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