Нахимов, Галицын или Менделеев? В Крыму выбрали претендентов для присвоения имени аэропорту Симферополя

Для справки: проект «Великие имена России» – общенациональный конкурс по присвоению имён великих соотечественников 45 российским аэропортам. На первом этапе, который стартовал 11 октября и продлится до 21 октября, по результатам публичных обсуждений в каждом регионе сформируют первичный список имён – претендентов на названия местных аэропортов. Затем жители городов – участников конкурса смогут предложить на сайте https://великиеимена.рф/ свой вариант имени того или иного исторического деятеля. Шорт-листы лидеров имён-претендентов для каждого аэропорта (по три для каждой воздушной гавани) будут определены в ходе соцопросов до 7 ноября. И до конца ноября любой желающий сможет проголосовать за один аэропорт из списка и только за одно имя. Сделать это можно будет непосредственно на самом сайте, а также в социальных сетях, с помощью sms-сообщения или заполнив анкету в СМИ и на борту самолёта.

Авторами инициативы стали Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Русское географическое общество и Общество русской словесности. Координировать реализацию проекта будет Общественная палата РФ.

По информации Российского географического общества, сейчас в России работает более 220 аэропортов. Из них лишь около десятка носят имена исторических личностей.