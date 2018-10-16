Нахимов, Галицын или Менделеев? В Крыму выбрали претендентов для присвоения имени аэропорту Симферополя
Совет Общественной палаты Крыма отобрал десять фамилий известных деятелей, одну из которых крымчане выберут для присвоения имени международному аэропорту Симферополя в рамках проекта «Великие имена России». Об этом сообщает Крыминформ.
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Фото: пресс-службы международного аэропорта "Симферополь"
«Мы провели большую подготовительную работу, и список из 10 имён сформирован. Это не значит, что он окончательный, потому что у каждого появится возможность его дополнить», – заявил председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе.
Так в перечень вошли императрица Екатерина II, поэт и художник Максимилиан Волошин, адмирал Павел Нахимов, князь Лев Голицын, крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский, хирург Николай Пирогов, художник-маринист Иван Айвазовский, писатель Антон Чехов, учёный Дмитрий Менделеев, писатель Александр Грин. По условиям конкурса, нельзя предлагать претендента, имя которого уже носит какой-либо аэропорт. Дополнить список можно на сайте ОП Крыма.
Для справки: проект «Великие имена России» – общенациональный конкурс по присвоению имён великих соотечественников 45 российским аэропортам. На первом этапе, который стартовал 11 октября и продлится до 21 октября, по результатам публичных обсуждений в каждом регионе сформируют первичный список имён – претендентов на названия местных аэропортов. Затем жители городов – участников конкурса смогут предложить на сайте https://великиеимена.рф/ свой вариант имени того или иного исторического деятеля. Шорт-листы лидеров имён-претендентов для каждого аэропорта (по три для каждой воздушной гавани) будут определены в ходе соцопросов до 7 ноября. И до конца ноября любой желающий сможет проголосовать за один аэропорт из списка и только за одно имя. Сделать это можно будет непосредственно на самом сайте, а также в социальных сетях, с помощью sms-сообщения или заполнив анкету в СМИ и на борту самолёта.
Авторами инициативы стали Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Русское географическое общество и Общество русской словесности. Координировать реализацию проекта будет Общественная палата РФ.
По информации Российского географического общества, сейчас в России работает более 220 аэропортов. Из них лишь около десятка носят имена исторических личностей.
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