Апокалипсис по-крымски: тайфун и ливни стали стихийным бедствием для Феодосии (фото)
На Крым обрушился шквал ливней 6 сентября. Ялта превратилась в Венецию, в районе Гаспры пронесся смерч, а Феодосию затопило дождевым потоком – об этом свидетельствуют пользователи соцсетей.
«Мне лично довелось выехать в этот ливень. Вода доходила до капота. Около десятка машин уже остались стоять в этом море мертвым грузом. Нам повезло. А многие жители считают тысячные потери. Я очень переживаю о ночевщиках. Их в палатках ещё довольно много. С детьми. Это страшно! Несколько часов кромешного ада! Надеюсь, никого и ничто не смыло в море», - обеспокоена очевидец стихийного бедствия Юлия Кропочева на своей странице в Facebook.
Фотографии смерча и раскатистых молний на фоне фиолетового неба разместили пользователи сети Вконтакте. Юлия Кропочева добавила снимки плавающих авто и залитых дождевой водой помещений в Феодосии.
Жители восточного курорта отмечают в комментариях, что такого не помнят в городе на своем веку.
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