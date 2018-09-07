Апокалипсис по-крымски: тайфун и ливни стали стихийным бедствием для Феодосии (фото)

«Мне лично довелось выехать в этот ливень. Вода доходила до капота. Около десятка машин уже остались стоять в этом море мертвым грузом. Нам повезло. А многие жители считают тысячные потери. Я очень переживаю о ночевщиках. Их в палатках ещё довольно много. С детьми. Это страшно! Несколько часов кромешного ада! Надеюсь, никого и ничто не смыло в море», - обеспокоена очевидец стихийного бедствия Юлия Кропочева на своей странице в Facebook.