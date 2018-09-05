К зиме Севастополь полностью перейдет на электронные карты оплаты проезда

К концу 2018 года единая электронная карта для оплаты проезда должна действовать во всех троллейбусах, автобусах, катерах и паромах Севастополя – сообщает пресс-служба правительства города.

Безналичный расчет будет дешевле: по карте билет на паром стоит 20 рублей вместо 28 рублей наличными. Проезд на автобусе и троллейбусе обойдется в 15 и 14 рублей вместо 18.

«Сегодня карта действует на всех транспортных средствах ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» и ГУП «Севастопольский морской порт», а до конца текущего года планируется установить систему и на всех маршрутах коммерческих предприятиях», - указали в пресс-службе правительства города.

На сегодняшний день только 25% севастопольцев пользуются электронной картой.