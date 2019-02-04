В Крыму впервые показали оригинал исторического документа 18 века

В Симферополе в Центральном музее Тавриды впервые представили широкой публике оригинал ратификационной грамоты к Карасубазарскому мирному договору 1772 года. Об этом пишет Крыминформ .

Документ стал главным экспонатом выставки «Таврический вояж», посвященной визиту на полуостров императрицы Екатерины II.

«Путешествие императрицы Екатерины II в Крым было первым и, наверное, самым дорогим туром в истории крымского туризма. Выставку открывает уникальный документ – ратификационная грамота Карасубазарского трактата 1772 года. Документ уникальный. Он долгое время не был атрибутирован (идентифицирован). Впервые для такой широкой публики он сегодня доступен для обозрения», – сообщил на церемонии открытия выставки директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Ратификационная грамота была подписана через год после заключения Карасубазарского мирного договора, уточнил Мальгин. Ратифицировала его сама императрица Екатерина II, утвердив сам договор и подтверждая его вступление в силу. «Таким образом Екатерина II признает состоявшимся текст договора, и эта ратификационная грамота была отправлена из Петербурга хану Сахиб Гераю, который возглавлял Крымское ханство», – пояснил Мальгин.