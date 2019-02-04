В Крыму впервые показали оригинал исторического документа 18 века
В Симферополе в Центральном музее Тавриды впервые представили широкой публике оригинал ратификационной грамоты к Карасубазарскому мирному договору 1772 года. Об этом пишет Крыминформ.
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Фото: Центральный музей Тавриды
Документ стал главным экспонатом выставки «Таврический вояж», посвященной визиту на полуостров императрицы Екатерины II.
«Путешествие императрицы Екатерины II в Крым было первым и, наверное, самым дорогим туром в истории крымского туризма. Выставку открывает уникальный документ – ратификационная грамота Карасубазарского трактата 1772 года. Документ уникальный. Он долгое время не был атрибутирован (идентифицирован). Впервые для такой широкой публики он сегодня доступен для обозрения», – сообщил на церемонии открытия выставки директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Ратификационная грамота была подписана через год после заключения Карасубазарского мирного договора, уточнил Мальгин. Ратифицировала его сама императрица Екатерина II, утвердив сам договор и подтверждая его вступление в силу. «Таким образом Екатерина II признает состоявшимся текст договора, и эта ратификационная грамота была отправлена из Петербурга хану Сахиб Гераю, который возглавлял Крымское ханство», – пояснил Мальгин.
Подпись императрицы на документе отсутствует, представленная на выставке грамота содержит только сам текст мирного договора. До последнего времени грамота хранилась в Бахчисарайском музее-заповеднике. По словам главного хранителя Бахчисарайского музея-заповедника Оксаны Алпашкиной, пока документ не был атрибутирован, сотрудники музея называли его просто «Рукопись» и ставили знак вопроса.
«Долгие годы в наших фондах хранился этот свиток. Он не был атрибутирован, и совсем недавно, буквально в 2015 году, московскому историку Илье Зайцеву удалось это сделать. Собственно говоря, это документ, который приблизил знаменитый Манифест о присоединении Крыма к России 1783 года», – рассказала Алпашкина.
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