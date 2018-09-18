От Мостика к Таврику: Крым может получить еще один кото-символ

В крымской пещере в районе поселка Зуя обнаружили останки саблезубой кошки. Ископаемому животному дали кличку Таврик. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на секретаря отделения Российского географического общества в Крыму, президента российского Союза спелеологов Геннадия Самохина.

В пещере, которую обнаружили случайно - во время дорожных работ по строительству трассы, уже нашли целую коллекцию древних животных. Так, среди трофеев ученых значатся останки взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки.



Объект был найден в районе поселка Зуя Белогорского района. Возраст пещеры не менее 5 млн лет, а длина «старушки» - более одного километра.



"Там обнаружено порядка 100 кубометров костных останков доледниковой эпохи. Среди них уже определены останки мастодонта, носорога, гигантского страуса и саблезубого кота. Мы даже дали название ему — саблезубый кот Таврик", — рассказал Самохин.



По словам спелеолога, работы по исследованию пещеры предстоит проделать еще много. Видимо, крымчан ожидает еще не одна интересная находка.