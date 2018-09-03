В Гурзуфе соберутся пушкинисты

В доме Ришелье в Гурзуфе пройдет одновременно Международная научно-практическая конференция «Пушкин и Крым» и съездом Сообщества пушкинских музеев - сообщает «Крыминформ».

О событии сообщил директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в который входит музей Пушкина в Гурзуфе, Александр Титоренко.

«На эти мероприятия, которые будут проходить при поддержке министерства культуры Республики Крым, мы ждем ученых, культурологов, музееведов, философов, писателей, переводчиков», – рассказал он.

На конференции планируют обсудить крымские мотивы в творчестве Пушкина, маршруты поэта, музеи Крыма в контексте творчества Пушкина и место полуострова в русской культуре.

«По итогам конференции будет издан сборник научных трудов с размещением в библиографической базе Российский индекс научного цитирования», – добавил Титоренко.