В Керчи нашли мраморный мужской торс
Статуя, предположительно эпохи эллинизма, найдена на раскопках античного городища Мирмекий в Керчи, - сообщил руководитель мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.
"Статуя представляет собой мужской торс в одежде. Сделана она из мрамора. Эпоха эллинизма, предположительно. Найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры", — сказал Бутягин.
Ученый отметил - это первая подобная находка на городище Мирмекий. Голова и ноги статуи, по его предположениям, откололись еще в древности.
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Фото: Александр Бутягин
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