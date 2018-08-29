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В Керчи нашли мраморный мужской торс

Статуя, предположительно эпохи эллинизма, найдена на раскопках античного городища Мирмекий в Керчи, - сообщил руководитель мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

"Статуя представляет собой мужской торс в одежде. Сделана она из мрамора. Эпоха эллинизма, предположительно. Найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры", — сказал Бутягин.

Ученый отметил - это первая подобная находка на городище Мирмекий. Голова и ноги статуи, по его предположениям, откололись еще в древности.

  • Фото: Александр Бутягин

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Автор: Yulia_Po
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