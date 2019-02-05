Российская рок-группа выпустила клип, снятый в Крыму

Известная российская рок-группа "7Б" выпустила новый клип на песню "Медный всадник", снятый в Крыму. Об этом сообщают РИА Новости .

На видео, которое опубликовано на Youtube-канале StarPro, легко узнать Судакский регион - здесь снималась большая часть видео-контента. Также в клипе можно увидеть Белую скалу в Белогорском районе.

Сюжет видео посвящен байкерам. По сценарию солист "7Б" Иван Демьян ждет своего друга мотоциклиста, однако тому уже не суждено приехать на встречу из-за аварии.

"И взлетая над миром, летит наш мотоцикл в виражах горизонта горящей стрелой", — поет Иван Демьян.

В музыке, словах и исполнении легко узнать стиль группы "7Б", который полюбился фанатам благодаря их первым хитам "Молодые ветра" и "Я любовь".