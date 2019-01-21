"Снова выход на бис": культовая рок-группа «Алиса» приедет в Севастополь

«Тридцать пять лет честному, мощному, жёсткому, русскому рок-н-роллу. Той музыке, которая была саунд-треком к более чем третьвековой истории нашей страны. За это время вышло двадцать альбомов. Каждый — страница в жизни души. Кинчевский рок-н-ролл, может, и не был первым, но стал единственным для многих. Для тех, у кого сердцу тесно в груди, а мыслям — в голове. И тридцатипятилетие красно-чёрных чудес — это общий праздник, для всех алисаманов», - сообщается на сайте организаторов концерта.

Стоимость билетов составит от 1500 до 5500 рублей.