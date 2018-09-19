В Феодосии выступит звезда из Португалии

По словам руководителя, Международный фестиваль музыкального искусства проходит уже в шестой раз:

- В его рамках в разных регионах Крыма проходят концерты – по одному в каждом городе. В частности, в феодосийской картинной галерее на этот раз состоится концерт фортепианной музыки португальского исполнителя Жоау Шавьера, – рассказала Гайдук.

Известно, что португалец является лауреатом многих национальных и международных конкурсов, выступал с сольными программами и с симфоническими оркестрами в концертных залах Испании, Португалии и России.

Концерт состоится 20 сентября в 18.00. Вход свободный.