«Подобного в мире нет»: Итальянский оркестр саксофонов выступит в Херсонесе
На новой сцене Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» 20 сентября выступит Итальянский оркестр саксофонов. Данный концерт завершит Первый международный музыкальный фестиваль «Дворцы Крыма – дворцы Санкт-Петербурга - сообщает пресс-служба заповедника.
«Музыку великого итальянского кинематографа (Морриконе, Рота, Пиовани, Молинелли, Гальяно, Иорио) исполнит непревзойденный Итальянский оркестр саксофонов под управлением Федерико Мондельчи (Италия). Оркестр саксофонов – уникальный коллектив, ведь он включает в себя инструменты и с самым высоким «голосом» – сопранито – до тенорового, контр-альта и баса. Подобного оркестра в мире нет. На саксофонах эти музыканты могут сыграть абсолютно все. Это единственный в мире коллектив, в котором собраны все существующие саксофоны», – говорится в сообщении пресс-службы.
Фестиваль «Дворцы Крыма – дворцы Санкт-Петербурга» проходит с 5 по 20 сентября при участии звезд мировой оперы и реализуется, благодаря поддержке Фонда президентских грантов.
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