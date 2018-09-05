100 артистов за 3 дня: в Коктебеле пройдет юбилейный фестиваль Live in Blue Bay 2018

В разгар бархатного сезона крымчане и гости полуострова смогут бесплатно побывать на Десятом международном джазовом фестивале Live in Blue Bay 2018. С 7 по 9 сентября в Коктебеле выступят музыканты с мировыми именами – сообщает «Комсомольская правда Крым».

Юбилейный джаз фест станет масштабным опен-эйром, на котором выступят сто артистов в течение трех дней на четырех разноформатных сценах.

«Легенда отечественного джаза - Сергей Манукян, один из самых интересных джазовых вокалистов Италии - Fabio Lepore и зажигательный «Big Band» из Симферополя, Шола - Адиза Фаррар (Shola - Adisa Farrar) - принцесса джаза из Калифорнии, великолепная вокалистка из Италии лауреат премии JAZZIT AWARD - Грета Панетьери (Greta Panettieri), любимцы публики группа «Yalta Jazz», великолепный коллектив Антона Горбунова, харизматичные Гия Дзагнидзе и «Modern Blues Band», самобытный «Marcus Bona Quartet» и другие» - анонсируют артистов организаторы события.

Завершится праздник бархатного джаза 9 сентября под грандиозный фейерверк.

Вход на фестиваль бесплатный для всех.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.