VI Международный большой Севастопольский офицерский бал состоится уже через месяц – 16 июня. Он проходит на берегу моря, в легендарном историческом месте – на площади Михайловской Береговой батареи под музыкальное сопровождение симфонического и военно-духовых оркестров. Это единственный в мире бал, объединяющий военное и гражданское общество на почве творческого взаимодействия. Его участниками ежегодно становятся офицерские и гражданские пары со всей России и из зарубежных стран. Среди гостей – представители бизнеса, искусства и политики, официальные лица и благотворители.



В этом году событие посвящено Дню России, Дню города-героя Севастополя, пятилетию вхождения Крыма в состав Российской Федерации и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Художественная тематика VI Большого севастопольского офицерского бала – «Звезда пленительного счастья». ⠀



За шесть лет бал превратился в самое масштабное и идейно значимое культурное событие Крыма, стал визитной карточкой Севастополя, утверждают организаторы. В программе: единственный в мире Военный бальный парад, яркая танцевальная часть, дефиле военно-духового оркестра, благотворительный аукцион и лотерея, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, бальные игры и ужин. Гости прибывают на бал по морю из самого сердца Севастополя – с Графской пристани. ⠀



Для компаний и организаций бал предлагает уникальную возможность – каждая из них может подготовить и отправить пару – представителя на самое яркое культурное событие Крыма. ⠀



Танцевальные навыки не важны - хореографы проекта обучают всех. Подать заявку на участие и пробную репетицию можно на сайте проекта www.sevbal.ru, а на любые вопросы ответит информационная служба бала по тел. +7 (978) 2 111 505