В Балаклаве перекрыли набережную

Для обеспечения съемок художественного фильма в ближайшие два дня будет запрещено движение автомобилей на Таврической набережной в Балаклаве. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

Известно, что съемки фильма проводит киностудия «Карго». Название ленты не раскрывается.

Для обеспечения творческого процесса 13 и 14 марта с 7.30 до 19.30 введено временное ограничение проезда, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, кроме задействованных в киносъемке. В этом районе установлены соответствующие дорожные знаки.

После прекращения съемок ограничения будут сняты.