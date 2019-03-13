Владимир Путин прилетит на праздники в Крым - СМИ

Президент РФ Владимир Путин посетит Крым в пятилетнюю годовщину вхождения региона в состав России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации главы государства.

По информации собеседников издания, поездка уже включена в график Путина. Пятилетнюю годовщину присоединения Крыма будут отмечать 18 марта 2019 года.

Праздничные мероприятия будут проходить с 15 по 18 марта, сообщается на сайте правительства республики. В частности, 16 марта, в день крымского референдума, пройдет мотопробег «Ночных волков» по маршруту Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта. В конечной точке маршрута состоятся флешмоб и концерт.



На 17 марта запланировано присвоение аэропорту Симферополя имени художника Ивана Айвазовского, а на 18-е — праздничные мероприятия в Ялте («Народный забег» на 2019 метров) и Симферополе (концерт с участием звезд российской эстрады).