Центробанк РФ выпустил монету с изображением Крымского моста

Центральный банк России выпустил в обращение памятную монету, посвященную пятой годовщине референдума о вхождении Крыма в состав РФ. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Монета номиналом 5 рублей выполнена из недрагоценного металла и имеет форму круга диаметром 25 мм. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность рифленая.

На лицевой стороне монеты в центре в две строки расположено обозначение номинала монеты, надпись: «Банк России» и дата — «2019», слева и справа — стилизованные ветви растения, в правой части монеты — товарный знак монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Крымского моста на фоне стилизованной карты Крымского полуострова и расходящихся лучей.