«Ночные волки» готовят мотопробег и масштабное праздничное шоу

Участники мотоклуба «Ночные волки» планируют организовать масштабный автомотопробег по Крыму 16 марта в честь пятой годовщины референдума о самоопределении. Участие в пробеге смогут принять все желающие, пишет Крыминформ .

Начнется в центре Симферополя. Затем колонна проедет вдоль строящейся трассы «Таврида» до Севастополя. На Сапун-горе будет сформирована объединенная колонна, которая затем проедет по центру Севастополя. Окончание маршрута - гора Госфорта, где «Ночные волки» ежегодно проводят байк-шоу.

«На площадке у горы Гасфорта гостей ждет насыщенная праздничная программа – концерт в движущихся декорациях байк-шоу, воздушный вальс парапланов, выступление танцевальных коллективов и многое другое», - уточнили в управлении информационной политики министерства информации Крыма. В честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией вход на праздничное шоу «Ночных волков» 16 марта 2019 года будет бесплатным.

На годовщину референдума в Крым привезут самый большой российский флаг, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Его площадь составляет 1423 квадратных метра. Гигантский российский триколор уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом. 16 марта полотнище развернут на горе Гасфорта во время праздничной программы.

Кроме того, во время торжественного шоу к горе Гасфорта по железной дороге доставят гигантский макет земного шара. К сцене его привезут под аккомпанемент оркестра Крымской филармонии. С концертом перед гостями выступят Александр Маршал, Сергей Скачков и группа «Земляне», Глеб Корнилов, группа «Декабрь» и многие другие.