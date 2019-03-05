В Крыму 8 марта рекордно потеплеет

В Крыму 8 марта прогнозируется повышение температуры воздуха до +18 градусов. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» рассказала заместитель начальника регионального гидрометцентра Ирина Кириченко.

«8 марта 1947 года был самый теплый день – синоптики фиксировали +19 градусов. В этом году есть вероятность побить многолетний рекорд. Подарок от погоды, о котором все мечтают, крымчане получат. 8 марта ночью будет прохладно, около ноля, однако днем солнце прогреет воздух и ожидается около +18. Будет солнечно, ясно и безоблачно», — цитирует синоптика «РИА Крым».



По словам Ирины Кириченко, 9 марта возможен небольшой дождь, тепло не только сохранится, но в отдельных районах температура воздуха и вовсе поднимется до +20. В ближайшие дни на полуострове также будет тепло.

В среду в Крыму пройдет холодный фронт, с которым пройдут небольшие дожди, но температура воздуха существенно не понизится – днем 8-13 градусов выше нуля, ночью - +4..+9.