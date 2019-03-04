На трассе «Таврида» заработали камеры фиксации нарушений ПДД

На трассе «Таврида» заработали камеры видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает «РИА Крым» .

Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» начальник регионального управления ГИБДД полковник полиции Анатолий Борисенко, на полуострове будут дополнительно выставлены 85 камер фото-видеофиксации нарушений ПДД.

«Сейчас начинает работать фотофиксация на «Тавриде» – все аварийно-опасные участки прописаны. Положение камер фото-видеофиксации меняется в зависимости от концентрации мест ДТП. Не нужно забывать также, что работает и фото-видеофиксация нарушений правил парковки», — отметил Анатолий Борисенко.

В центре автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РК установили, что на участках дорог полуострова с камерами видеофиксации количество аварий снизилось в десять раз. К 2021 году в Крыму будут работать 254 комплекса, которые будут регистрировать нарушения автоматически.