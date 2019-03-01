Власти рассказали, когда начнется строительство гражданского аэропорта Бельбек

Строительство гражданской части аэропорта Бельбек под Севастополем начнётся уже в текущем году. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

«Проектирование гражданской части аэропорта Бальбек – уже сейчас. Начало строительства – по окончании проектирований – это 2019 год», – цитирует его «Крыминформ». Завершение строительства гражданской части аэропорта запланировано на конец 2020 – начало 2021 года.

В ноябре 2018 года на аэродроме Бельбек была произведена первая очередь реконструкции. Было полностью заменено покрытие взлетно-посадочной полосы, а ее длина увеличена полкилометра и сейчас составляет 3 450 метров. Кроме того, на аэродроме завершено строительство рулёжных дорожек и мест стоянки самолетов.

Воздушная гавань сможет принимать самолёты любых типов, включая крупные военно-транспортные. Так, 22 ноября прошлого года на новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек приземлился Ан-148, а в декабре совершили техническую посадку два боевых самолета Су-30М2.

По информации издания, после реконструкции аэродром по-прежнему будет иметь военное значение. Однако гражданские самолеты смогут приземляться на Бельбеке, если это будет выгодно экономически. Аэропорт Бельбек был включен правительством России в перечень аэродромов совместного базирования в июне 2014 года.